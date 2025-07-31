Gaziosmanpaşa'da 7 Yeni Sağlık Merkezi Kurulacak

Gaziosmanpaşa'da 7 Yeni Sağlık Merkezi Kurulacak
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Gaziosmanpaşa'da yürütülen sağlık altyapısı çalışmaları kapsamında 7 yeni sağlık merkezi kurulacak. Sağlık Bakanı ile görüşmeler yapılarak, yatırım programına alınan projeler arasında Diş Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezleri yer alıyor.

Gaziosmanpaşa'da yürütülen sağlık altyapısı çalışmaları kapsamında 7 yeni sağlık merkezi kurulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Ankara'da Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek, ilçedeki sağlık yatırımlarına ilişkin istişarelerde bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Karadeniz, Sağlık Bakanlığının destekleriyle Karayolları Mahallesi'nde kurulacak Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesinin, yatırım programına alındığını ifade etti.

Karadeniz, bunun yanı sıra ilçenin 5 farklı mahallesinde Aile Sağlığı Merkezi ile Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde tam donanımlı Sağlıklı Yaşam Merkezinin hizmete açılacağını bildirdi.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine hızlı ve kolay ulaşmasını hedeflediklerini belirten Karadeniz, "Bu önemli yatırımların ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu'na ve her zaman yanımızda olan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanımız Süleyman Soylu'ya, tüm hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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