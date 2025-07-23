Gaziosmanpaşa'da 6 Katlı Binada Yangın Çıktı

Gaziosmanpaşa'da 6 katlı binanın 6. katında çıkan yangın söndürüldü.

Bağlarbaşı Mahallesi Keçesuyu Caddesi üzerindeki 6 katlı binanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, binanın çatısına sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ekipler, binada bir süre soğutma çalışması yaptı.