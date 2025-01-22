Gaziosmanpaşa'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın
Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağlarbaşı Mahallesi Kavaklıdere Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel