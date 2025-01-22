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Gaziosmanpaşa'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Gaziosmanpaşa'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın
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Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağlarbaşı Mahallesi Kavaklıdere Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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