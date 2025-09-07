Haberler

Gaziosmanpaşa'da 5 Katlı Binada Yangın: Çatı Katı Kullanılamaz Hale Geldi

Gaziosmanpaşa'da 5 Katlı Binada Yangın: Çatı Katı Kullanılamaz Hale Geldi
Gaziosmanpaşa'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki iki binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Gaziosmanpaşa'da, 5 katlı binanın yanan çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi.

Bağlarbaşı Mahallesi Çimenzar Sokak'ta bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri 5 katlı binada oturanları tahliye etti.

Alevler bitişikteki 2 binanın çatısına sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında binanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bitişikte yer alan 2 binanın çatısında da hasar oluştu.

Yangın ve çevre sakinlerinin yaşadığı panik anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
