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Gaziosmanpaşa'da 5 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

Gaziosmanpaşa'da 5 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı
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Karadeniz Mahallesi'nde tadilat halindeki boş bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karadeniz Mahallesi, 1145. Sokak'ta tadilat yapılan 5 katlı boş binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen ve çatıda hasara yol açan yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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