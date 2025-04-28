Gaziosmanpaşa'da 4 Katlı Metruk Binada Yangın Çıktı
Karadeniz Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki boşaltılmış bir metruk binanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis, güvenlik önlemi olarak sokağı trafiğe kapattı.
Gaziosmanpaşa'da, 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karadeniz Mahallesi 1143 Sokak'ta, bir süre önce kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan metruk binanın üst katında demirlerin sökümü sırasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle sokağı trafiğe kapattı.
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel