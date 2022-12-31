Gaziosmanpaşa'da 3 kişinin sahte içkiden ölümüne ilişkin soruşturma

Gaziosmanpaşa'da 3 kişinin iki ay önce bir terzi dükkanından aldıkları sahte içkiden hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Gaziosmanpaşa'da 3 kişinin iki ay önce bir terzi dükkanından aldıkları sahte içkiden hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi Atilla Sokak'ta şüpheli ölüm bilgisi üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölümlerin sahte içkiden kaynaklandığını saptadı.

Ekipler, ilk etapta kimlik bilgileri tespit edilen B.A. ve S.Y'nin sahte içki kullandığını öğrendi.

Bu kişilerin, arkadaşları T.A. ve K.Y. ile Merkez Mahallesi'ndeki metruk bir alanda sahte içki tükettikleri belirlendi.

B.A. ve S.Y'nin arkadaşları T.A'nın bir süre sonra sahte içkiden hayatını kaybettiğini öğrenmeleri üzerine kontrol amaçlı hastaneye gittikleri anlaşıldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen B.A. ve S.Y'nin de hayati tehlike kaydıyla tedavi altına alındıkları ortaya çıktı.

T.A'nın ölümünü teyit eden polis ekipleri, çalışmayı derinleştirerek sahte içki tüketenlerden K.Y.'nin de 25 Ekim'de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sahte içkiyi terzi dükkanından almışlar

Çalışmalar kapsamında şahısların sahte içkileri Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki bir terzi dükkanından aldıkları ortaya çıktı.

Ekipler, iş yeri sahibinin M.Y. olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan sorgulamada, ölen K.Y'nin kardeşi olduğu belirlenen M.Y'nin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çalışmalarda ölen şahıstan sahte içki alan M.E.T'nin de tedavi altında olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Adreste yapılan aramalarda çok sayıda satışa hazır halde plastik ve cam şişe içerisinde sahte içki ele geçirildi.