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Gaziosmanpaşa'da 3 Katlı Apartmanın Çatısına Sıçrayan Yangın Söndürüldü

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Gaziosmanpaşa'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Apartmanın çatısına sıçrayan alevler, bitişikteki 2 binanın çatısına da sirayet etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gaziosmanpaşa'da 3 katlı apartmanın en üst katında çıkan ve bitişiğindeki 2 binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi 831. sokaktaki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek apartmanın çatısını kaplayan alevler, bitişikte bulunan 2 ayrı binanın çatısına da sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin 11 araç ve 32 personelle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin hasar gören binalardaki soğutma çalışması devam ediyor.

Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Muharrem Polat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, binada yangın çıktığını gördüklerinde hemen elektrik ve doğalgaz vanalarını kapatarak önlem aldıklarını söyledi.

Polat, 5 dakika içerisinde itfaiye ekiplerinin olay yerine geldiğini belirterek, "Dairelerin kapılarına vurduk, insanların evde olmadıklarını fark ettik. 3 ilçenin itfaiye ekipleri burada yangına müdahale ediyorlar. Binanın en üst katındaki dairenin mutfak kısmında çıkmış yangın. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Hiçbir problem gözükmüyor." dedi.

Yangın anı bazı vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziosmanpaşa İtfaiye Güncel Yaşam

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