Gaziosmanpaşa'da 2 tona yakın kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

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Gaziosmanpaşa'da 2 tona yakın kaçak tütün ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gaziosmanpaşa'da 2 tona yakın kaçak tütün ele geçirildi

GAZİOSMANPAŞA'da 1 ton 900 kilogram kaçak tütünle 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

GAZİOSMANPAŞA'da 1 ton 900 kilogram kaçak tütünle 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziosmanpaşa'da R.Ö. isimli bir şüphelinin kaçak tütün ve sigara sattığı ihbarları üzerine polis, çalışma başlattı. Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, 30 Mayıs'ta  R.Ö.'nün işyerine baskın düzenledi. Burada yapılan aramada 1 ton 900 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 4 bin 200 paket kaçak sigara ve 'Makaron' olarak bilinen 10 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ö. adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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