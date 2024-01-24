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Gaziosmanpaşa'da 2 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

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Karayolları Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

GAZİOSMANPAŞA'da kömürlükte çıkan yangın yan binanın çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Karayolları Mahallesi, 576. Sokakta bulunan iki katlı binanın kömürlüğünde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan binanın çatı katına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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