Gaziosmanpaşa'da 17 Yaşındaki Genç Silahla Yaralandı

Gaziosmanpaşa'da parkta silahla vurularak bacaklarından yaralanan 17 yaşındaki genç hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin silahla vurulduğuna yönelik ihbar üzerine harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler, 17 yaşındaki Hasan D'yi her iki bacağından yaralı halde buldu.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

Hasan D. ifadesinde, maskeli bir kişinin plakası spreyle kapatılmış otomobilden inip kendisine silahla ateş ettiğini beyan etti.

Aranan şüphelinin "kasten yaralama", "yağma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.