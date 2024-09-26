Gaziosmanpaşa'da 15 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Cinayeti: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

GAZİOSMANPAŞA'da çocuk parkında 15 yaşındaki Suriyeli Abdüllatif Davvara'nın tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin daha önceden kavga ettikleri bir gruptan intikam almak için cinayeti işlediklerini söyledikleri öğrenildi.

Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle'de 21 Eylül Cumartesi günü meydana gelen olayda çocuk parkında arkadaşıyla oturan Suriyeli Abdüllatif Davvara, o sırada parka gelen motosiklet kasklı iki şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçmıştı. Polis tarafından başlatılan çalışmada aralarında olayı gerçekleştiren K.C.Ö. (18) ve F.C.U.(18)'nün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen iki ruhsatsız tabanca ile bir motosiklet de ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri, aynı bölgede bir grupla kavga ettiklerini olayı bu kavganın intikamını almak için gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler K.C.Ö., F.C.U, ile yardım ve yataklık suçundan gözaltına alınan Ö.C.U(20),R.K.(23), M.T.(18) adliyeye sevk edildiler.