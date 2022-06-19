Gaziosmanpaşa'da 15. kattan düşen oyuncu Yonca Türkman hayatını kaybetti Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşen oyuncu Yonca Türkman yaşamını yitirdi. Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşen oyuncu Yonca Türkman yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi Abdiipekçi Caddesi TOKİ Avrupa Konutları 15. Blok'ta dün sabah saatlerinde bir kişinin yüksekten düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gitti. Polis ekipleri, yerde yatan kişinin Yonca Türkman (47) olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Türkman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yalnız yaşayan ve birçok dizide rol alan oyuncunun ölümüne ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel Gaziosmanpaşa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziosmanpaşa'da 15. kattan düşen oyuncu Yonca Türkman hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.