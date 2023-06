Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri düzenledi

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Çevre bilinci ve farkındalığı oluşturmak için gerçekleştirilen etkinliklere katılan öğrenciler, geri dönüşümün önemini anlatan tiyatro gösteri sundu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri yönünde çevre bilinci ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ilk etkinlikte öğrenciler Yenimahalle İlkokulu'nun bahçesine fidan dikti. Fidan dikiminin ardından okulda toplanılan geri dönüşebilir atıklar öğrenciler tarafından geri dönüşüm kamyonuna yüklendi. Gerçekleştirilen ikinci etkinlikte ise öğrenciler toplumu geri dönüşüm ve çevre hakkında bilgilendiren dövizler ile Bağlarbaşı Caddesi'nde sevgi yürüyüşü gerçekleştirerek Gaziosmanpaşa Meydanı'na geldi. Gaziosmanpaşa Meydan'ında gerçekleştirilen son etkinlikte ise Yenimahalle ilkokulu öğrencileri folklör ekibi halay gösterisi düzenlerken, 23 Nisan Ortaokulu öğrencileri ise çevrenin ve geri dönüşümün önemi temalı tiyatro gösterisini Gaziosmanpaşalılara sundu. Gaziosmanpaşa Belediye Meydanı'ndaki etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Haydar Memiş, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, ilk ve ortaokul öğrencileriyle vatandaşlar katıldı. Etkinlikte öğrenciler kendi aralarında halat çekme, çuval ve yumurta taşıma yarışmalarında yarışarak doyasıya eğlendiler. Öğrenciler ayrıca çevre andı içerek çevreyi temiz tutacaklarına dair söz verd. İlçe genelinde geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda gerçekleştirilen atık toplama yarışmalarında dereceye girenlere de çeşitli ödüller verildi.

Etkinliğe katılan ve sorumluklarını vatandaşlarla paylaştığını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "1 ve 7 Haziran Çevre Etkinliği Haftası ilan edildi. Biz de bu yönde değişik bir çevre etkinlikleri yapıyoruz. Bölgemizde Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği yaptığımız çevre elçisi öğrencilerimiz var. Bunlarla birlikte periyodik olarak çevreyle duyarlı çalışmaları etkinlikleri ve projeleri yapmaya devam ediyoruz. Bugün burada çevre karşı duyarlılık gösteren öğrencilerimizi, vatandaşlarımızı, çevre elçilerimizi bir araya getirmek suretiyle çevreye karşı olan sorumlulukları anlatmaya, bunu dillendirmeye, tiyatro ve görsel etkinlikler ile buradaki sorumluluklarımızı vatandaşımızla paylaşmaya yönelik bir etkinlikti" şeklinde konuştu.

"Çevreyi korumak, tahrip etmeden, katletmeden kirletmeden güzel bir çevrede yaşamak istiyoruz"

Çevrenin korunmasının önemine dikkat çeken Usta, "Tabii ki çevre hepimizin herkes güzel bir çevrede yaşamak, güzel bir çevrede yaşamak ister. Doğası, ağacı, yeşili, suyu, mavisi, temizliği güzel bir olan çevreyi herkes arzu ediyor. Bu çevre eğer bizimse bizim o zaman çevreyi korumak da bizim görevimiz. Hepimizin görevi. Bu sorumluluğu öncelikli olarak çocuklarımıza öğretmeyi anlatmaya çalışıyoruz. Onların öncelikle bu çevreyi sahiplenme, çevreye karşı duyarlılık ilgilerini geliştirme çevreyle ilgili olan uyumluluğunu artırma ve çevreye karşı bir ilgi alakasını geliştirme noktasında bir çalışma oluyor bu. Öncelikle çevreyi sahiplenmesini, korumasını ve çevreye karşı olan kurallara uyulmasını anlatmaya çalışıyoruz. Bu sorumluluğunu arkadaşlarıyla, çevresiyle, ailesiyle paylaşması gerektiğini onlara sorumluklarını almalarını istiyoruz. Tabi ki çevre hepimiz açısından çok önemli. Çevreyi korumak, tahrip etmeden, katletmeden kirletmeden güzel bir çevrede yaşamak istiyoruz. Hepimizin isteği bu o zaman hep birlikte bunu korumalıyız. Biz 24 saat ilçemizin her noktasından her türlü atığı almayla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Her türlü hizmeti veriyoruz. Ancak gelişigüzel atılan çöplerin atıkların ayrılıştırılmadan değişik yerlere bırakılan çöplerin şehirlerimizi kirlettiğini, çöpün temizlenmesinin zorlaştırdığını ve kirli bir çevre oluşturduğunu anlatıyoruz. Hep birlikte bir duyarlılık sorumluluğu göstererek, çevre bilinci ile çevre temizlik seferberliği başlatarak şehrimizi ne kadar temiz tutarız. Bunu etkinliklerle anlatmak istiyoruz. Tiyatroyla, şiirle, ant içmeyle, vatandaşlarımızın bu yarışmalarıyla çevre bilincini arttırmak ve bu bilinci tüm vatandaşlarımıza sorumluluk olarak yüklemek istiyoruz. Güzel bir çevrede yaşamak dileğiyle sıfır atık ve atıksız bir çevrede iklim değişikliğinin zirvede olduğu dünyada her şeyin kontrollü bir şekilde yürütülebileceğini bir dünyada ve çevrede yaşamak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL