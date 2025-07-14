Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Karadeniz, ilçedeki LGS birincilerini ağırladı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alıp, Türkiye birincisi olan ve dereceye giren 4 öğrenciye hediye takdim etti.

Karadeniz, ilçede bulunan Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Ortaokul Bölümü'nden Mustafa Salih Dilli, Dumlupınar Ortaokulu'ndan Ahmet İsmail Yerlitaş, Özel Gaziosmanpaşa Modern Bilimler Ortaokulu'ndan Elif Duru Taşar ve Mavigün Koleji'nden Zeynep Öykü Erdal ile aileleri ve öğretmenlerini makamında ağırladı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Karadeniz, yaptığı konuşmada, Türkiye birincisi olan öğrencilerle gurur duyduklarını söyledi.

Öğrencilerin başarısında okullarının yanında belediye bünyesindeki Bilgi Evleri'ndeki eğitim desteğinin büyük katkısı olduğunu kaydeden Karadeniz, öğrenciler ve ailelerle bir süre sohbet etti.

Karadeniz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün birbirinden kıymetli öğrencileri ve aileleri ağırladıklarını söyledi.

Öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik eden Karadeniz, "İlçemizin evlatlarının fırsat verildiğinde bu tarz başarılar yakalamaları bizi ancak gururlandırıyor. Rabbimize sayıları artsın diye dua ediyoruz." dedi.

Karadeniz, gelecek yıllarda daha fazla şampiyon çıkarmayı ümit ettiklerini ifade ederek, "Bu gençler arkadaşlarına rol modellik yapacaklar. Başarılarıyla onların da önlerini açacaklar." diye konuştu.

Hediyelerini takdim ettiği öğrencilerle fotoğraf çektiren Karadeniz, LGS birincisi Ahmet İsmail Yerlitaş ile birlikte lise tercihlerini yaptı.

LGS sınavında derece yapan öğrencilerden tavsiyeler

Sınavda tam puan alarak Türkiye birincisi olan Elif Duru Taşar, İstanbul Erkek Lisesi'ni tercih etmeyi düşündüğünü dile getirdi.

Taşar, gelecek yıllarda sınava gireceklere bol bol kitap okumaları ve matematik eksiklerini tamamlamaları tavsiyesinde bulundu.

Mavigün Koleji'nden Zeynep Öykü Erdal, lisenin ardından hayalinin İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde okumak olduğunu dile getirerek, "Bu süreçte gerçekten düzenli çalışmanız gerekiyor. Ama lütfen kendinizi sıkmayın. Benim de bazen eve gelip kendimi yatağa atıp, uyuduğum veya kitap okuduğum zamanlar da oluyordu. İnsanın böyle şeylere de ihtiyacı var." diye konuştu.

Dumlupınar Ortaokulu'ndan LGS birincisi Ahmet İsmail Yerlitaş ise sınava gireceklerin bu yolda asla pes etmemeleri gerektiğini anlattı.

Mustafa Salih Dilli de Baykar Fen Lisesi'ni tercih etmeyi düşündüğünü kaydederek, "Arkadaşlarıma verebileceğim öneri sıkı çalışmak kadar stres yönetimini de iyi yapabilmeleri. Çünkü stres, ne kadar çalışırsanız çalışın, sınavda oldukça büyük bir etken oluyor." ifadelerini kullandı.