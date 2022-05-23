Gazinocuların kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler

Gazinocuların kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TESLİM OLDUZonguldak'ın Devrek ilçesinde, Tolga Korkmaz'ı tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Muhammet B. ile olayla bağlantısı olduğu bildirilen babası Z.B. jandarmaya teslim oldu.
TESLİM OLDU
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Tolga Korkmaz'ı tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Muhammet B. ile olayla bağlantısı olduğu bildirilen babası Z.B. jandarmaya teslim oldu. L.A.'nın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel