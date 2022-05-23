Gazinocuların kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler

TESLİM OLDU

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Tolga Korkmaz'ı tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Muhammet B. ile olayla bağlantısı olduğu bildirilen babası Z.B. jandarmaya teslim oldu. L.A.'nın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.