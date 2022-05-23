Gazinocuların kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Gazinocuların kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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Gazinocuların kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, gazino sahibi Muhammet B. (30) tartıştığı bir başka gazinonun sahibi Tolga Korkmaz'ı (44) tüfekle vurarak öldürdü, araya giren garson Onur P.'yi (34) de yaraladı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, gazino sahibi Muhammet B. (30) tartıştığı bir başka gazinonun sahibi Tolga Korkmaz'ı (44) tüfekle vurarak öldürdü, araya giren garson Onur P.'yi (34) de yaraladı.

Olay, sabah saatlerine doğru Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Gazino sahibi Muhammet B. ve L.A. (44) aralarında husumet olan Tolga Korkmaz'a ait gazinoya gitti. Burada çıkan tartışmada Muhammet B. ve L.A. silahlarını çıkardı. L.A.'nın tabancası tutukluk yaparken, Muhammet B. pompalı tüfekle Tolga Korkmaz'ı vurdu. Olaya müdahale etmeye çalışan garson Onur P. ise yaralandı. İki şüpheli, kaçtı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 çocuk babası Tolga Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


- Zonguldak

Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Çaydeğirmeni, Zonguldak, Güncel, Haberler

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