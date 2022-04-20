GAZİMEM Projesiyle Hem Esnaf Hem İhtiyaç Sahipleri Sevindirilecek

GAZİANTEP (Bültenler) - Proje kapsamında, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşatıldığı Mübarek Ramazan Ayı'nda Valiliğimizin himayesinde yürütülen GAZİMEM projesi kapsamında Gaziantep Valiliği, Şahinbey ve Şehitkamil Kaymakamlıkları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Gaziantep Bakkallar Odası Birliği ve hayırseverlerin maddi destekleriyle satın alınacak Ramazan ayı bakkal alışveriş çekleri ile bakkalların desteklenmesi, mahalle bakkalından alışverişe teşvik edilmesi ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşların en yakın yerde olan mahalle esnafından alışveriş imkanı sağlanacak.

Vali Gül: 9 ilçede ilk çekler Kaymakamlıklar aracılığıyla dağıtılmaya başlanacak.

Vali Davut Gül yaptığı konuşmada, "Geçmiş yıllarda vatandaşlarımızın hayırseverlerimizin katkılarıyla bakkala olan borçlarını zimem defteri geleneği ile kapatıyorduk. Bu sene farklı bir uygulama yapacağız; bu senedeki uygulamada vatandaşlarımızın borçlarını bakkallardan silerek değil kendilerine alışveriş çeki vererek sürdüreceğiz.

Sistem şöyle çalışacak: Hayırseverlerimiz GAGEV Esnaf Odası aracılığıyla paralarını yatıracaklar yatırılan para karşılığında alışveriş çeklerimizi alacak alışverişlerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı olan o mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşımıza dağıtılacak her birinin miktarı 100 TL ama bu bir aileye 100 TL vereceğimiz anlamına gelmiyor. Ailenin ihtiyaç durumuna göre verilen çekler bakkallara gidilerek bakkallarda ya borcundan düşülecek ya da alışveriş yapılacak. Bakkallar da o çekleri Bakkallar Odasına getirecek; en geç 1-2 gün içerisinde hesaplarına paralar yatırılacak.

15 milyon TL bütçeyle 40 bin aileye ulaşılacak

Planlamamız yaklaşık olarak 40.000 aileye ulaşmak ve 15 milyon civarında bir bütçeyi hayırseverlerimizin desteği ile ihtiyaç sahiplerine aktarmak. Emeği geçen iki Kaymakamımız başta olmak üzere Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanımıza, Bakkallar Odası Başkanımıza, GAGEV Genel Sekreterimize ve bu projede bizimle birlikte çalışacak hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin: "Zat-ı alinizin liderliğinde yılın tüm ayında olduğu gibi başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayında yardımlarımız devam ediyor. Sizlerin talimatları doğrultusunda ilçemizdeki dezavantajlı alanlarda tüm ekip ile ihtiyaç sahiplerine çeklerini dağıtacağız şeklinde konuştu.

Kalaylı: "Kalbe Dokun Gönül Kazan"

Sonrasında söz alan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı şu sözleri kaydetti: "Sayın Valim rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayını idrak ediyoruz. Gaziantep'te "Kalbe Dokun Gönül Kazan" diyerek yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah GAZİMEM projesi kapsamında bakkal alışveriş çekleri ile hem bakkallara destek olunacak hem de vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları karşılanacak. Bu projeden dolayı zat-ı alinize, Şahinbey Kaymakamımıza, Esnaf Odası Başkanımıza, Bakkallar Odası Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, İlimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu ise: "Pandemi döneminde Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamlarımız ve ekipleri halkımızı, esnafımızı rahatlatmak üzere güzel çalışmalarda bulundu. Bu çalışmaların daha da güzel olması için Sayın Valimizin önerisiyle dar gelirli vatandaşlarımıza yeni bir sistem olan çek sistemini getiriyoruz. Emeği geçen Sayın Valimize, Kaymakamlarımıza ve tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakkallar Odası Başkanı ise: "Bundan önce zimem defteri projesinde borçlar kapanıyordu. Bu projede ise daha açılımı geniş, istediği emtiayı alma imkanı oluyor. Sayın Valime, Kaymakamlara ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum." dedi

Konuşmaların ardından protokol imzaları atıldı.

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