Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Gaziler Günü'ne Özel Rafting Etkinliği Düzenlendi

Erzincan'da Gaziler Günü'ne Özel Rafting Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZİNCAN'da 19 Eylül Gaziler Gününe özel rafting etkinliği düzenlendi.

ERZİNCAN'da 19 Eylül Gaziler Gününe özel rafting etkinliği düzenlendi. Etkinlikte protokol üyeleri, gaziler ve rafting sporcuları bir araya gelerek kürek çekti.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve protokol üyeleri, gazilerle rafting etkinliğinde bir araya geldi. Erzincan'ın Kemah ilçesi yolu üzerinde bulunan Karasu Nehri Acemoğlu Köprüsü mevkiinde başlayan ve yaklaşık 2,5 saat süren raftingde protokol üyeleri, gaziler ve rafting sporcuları tarafından 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açıldı. Raftingde protokol üyeleri, gaziler ve rafting sporcuları tarafından 'Ne Mutlu Türk'üm diyene' ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Organizasyon sonrası konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Gazilerin bu etkinlikten keyif almasın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Vali Aydoğdu, "19 Eylül Gaziler günü. Arkadaşlarımız bir farkındalık yapalım dediler. Bugün her botumuzda bir Gazimiz vardı. Onlarla beraber yaklaşık 2,5 saat rafting yaptık. Çok keyifliydi. Arkadaşlarımız çok mutlu oldular. Bizim mutlu olmamızdan çok gerçekten Gazilerimizin mutlu olması bizi çok sevindirdi. Tam şehitlerimizin olduğu köprü de biliyorsunuz orada. Askerlerimiz oraya düşmüşlerdi ve şehit olmuşlardı askeri araçla. Tam orada da güzel bir etkinlik yaptı arkadaşlarımız. 50 metre boyundaki Türk bayrağını bütün arkadaşlarımız ile beraber açtık. Güzel bir etkinlik oldu. Erzincan inşallah su ve doğa sporlarının cazibe merkezi olmasında emin adımlarla ilerliyor. Gaziler Dernek Başkanımıza ve değerli Gazilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim keyif almamız önemliydi ama bundan daha önemli olan Gazilerimizin mutlu olması, keyif alması, bir terapi gibi olması bizi mutlu etti" dedi.

Rafting yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Taş, "Bugün sayın valimizin sayesinde çok güzel bir gün geçirdik. Gazilerimiz ve derneğimiz adına kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlk kez rafting yapan 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Birkan Yurtyapan, "Maceralı oldu. Valimize arkadaşlarımıza teşekkür ederim. 70 yaşındayım ilk defa böyle bir heyecana katıldım. Çok da güzel oldu" diye konuştu.

18 yaşındaki rafting sporcusu Senanur Mazlum, Gazilerle gurur duyduğunu ifade ederek: "19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Gazilerimiz ile birlikte kürek çektik. Çok eğlendik. Suda çok eğlenceli vakit geçirdik. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

Rafting Rehberi Adem Duman ise yıllardır rafting yaptıklarını ancak en anlamlı olanının Gaziler ile yaptıkları olduğunu belirterek şunları söyledi:

"O kadar rafting yaptık. Her zaman güzel yapıyoruz ama bu sefer daha güzel ve daha anlamlı oldu. Gazilerimiz de torunları ile rafting yapmanın mutluluğuna vardılar. Dev Türk bayrağı açtık. Rafting de bunu denedik. Güzel olduğuna inanıyorum. Gazilerimizde çok mutlu oldular. Mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Karasu nehrinde daha güzel raftingler yapmaya devam edeceğiz inşallah."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

19 Eylül Gaziler Günü 19 Eylül Gaziler Günü Etkinlikler Erzincan Kültür Güncel Eylül Spor

Valiler kararnamesinde dikkat çeken ayrıntı! Soylu'ya yakın isimler merkeze çekildi

Soylu'ya yakın isimler kızağa çekildi

 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi

 Narin soruşturmasında çarpıcı detay! Ağabey Enes Güran cinayet için mi çağrıldı?

Soruşturmada zihinleri kemiren şüphe! Ağabey Enes Güran cinayet için mi çağrıldı?
Kılıçdaroğlu'nun zor anları! 'Yok böyle bir şey' dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi

"Yok böyle bir şey" dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi
Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? BİM AKTÜEL KATALOĞU (20 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 20 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 19 Eylül maç takvimi! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? Tarık Mengüç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, nereli? Tarık Mengüç biyografisi! TRT 1 (Monaco-Barcelona) maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco-Barcelona maçı şifresiz mi? Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında ve nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü? Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? Devrim Özkan hamile mi? ATV CANLI İZLE 19 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });