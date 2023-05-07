Gazileri hayata bağlayan laboratuvar

ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortez-Protez Laboratuvarı, terörle mücadelede yaralanıp, kolunu ve bacağını kaybeden gazilerin yeniden yaşama tutunmasını sağlıyor. 23 kişinin görev yaptığı laboratuvarda gaziler için son teknoloji protez kol ve bacaklar üretiliyor.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortez-Protez Laboratuvarı'nda görev yapan doktor ve teknikerler, terörle mücadelede yaralanıp, kolunu ve bacağını kaybeden gaziler için hastanın ten rengine ve tırnağına uyumlu protez bacak ve kollar üretiyor. Üretilen protezler yine aynı hastanede gazilere takılıp, tedavileri yapılıyor. Laboratuvarda üretilen protezler şimdiye kadar 5 bin 500 gaziye uygulandı.

'SANATÇI ÖZENİYLE ÇALIŞIYORUZ'

Laboratuvarda görevli Uzm. Dr. Gizem Kılınç Kamacı, hastanenin 2000 yılında açıldığını ve 2018 yılından itibaren sadece gazilere hizmet vermeye başladığını belirterek, "Öncelikle fizik tedavi terapistlerimizin katıldığı konseylerde gazilerimizin hangi proteze ihtiyacı varsa onu değerlendiriyoruz. Değerlendirmeler sonrasında yapım sürecine geçiliyor. Bu atölyede hastalarımıza ortez ve protez yapımı gerçekleşiyor. Eş zamanlı olarak da rehabilitasyon programını veriyoruz. Tüm ülkede gazilerimizin ve iç güvenlik yaralılarımızın hem ortez hem de protez ihtiyacını karşılayan tek merkez burası. Alanında tecrübeli 20 tane ortez-protez teknikerimiz, 2 tane fizyoterapistimiz ve 6 tane de idari bölümde çalışan personelimiz var. Buradaki ortez-protez teknikeri arkadaşlarımızla bir sanatçı gibi çalışarak vücut rengine, tenine, tırnaklarına kadar özen göstererek, hastalarımızın protezlerini üretiyoruz" dedi.

'TEKRAR DİMDİK AYAĞA KALKTIM'

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu sırada, 27 Aralık 2015'te gittiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde terörle mücadelede 2 bacağını kaybeden Ömer Kula (55), "Bir patlama sonucu 2 ayağımı bu vatana feda ettim. Şu an protez kullanmak zorundayım. Askeri hastanede bacaklarım kesildikten sonra GATA'ya sevkim yapıldı. Burada uzun bir süre tedavi gördüm ve yaralarım iyileşti. Daha sonra fizik tedavi almak ve protez çalışmaları için buraya geldim. Buradaki ortam tamamen bizler için, bedel ödeyen gaziler için. Doktorundan, hemşiresinden, fizyoterapistine kadar tüm sağlık çalışanları bizlere bir aile ortamı sağladı. Buranın protez ve fizik tedavi çalışması sonrası protezlerimiz takıldı. Tekrar dimdik bir şekilde ayağa kalkma başarısını gösterdik" diye konuştu. (DHA)