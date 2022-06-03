Gazilerden Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret - Haberler

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Ekrem Dumlu ve İzmir Şubesi üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Gaziler kendilerini misafir ettiği için Başkan Büyükerşen'e teşekkür ederek, "İzmirli Gaziler olarak Eskişehir bizim için ayrı bir öneme sahip. Uzakta olsak da şehirle ilgili gelişmeleri basından izliyoruz. Eskişehir'de gerçekleştirilen başarılı şehircilik çalışmalarını hayranlıkla takip ediyoruz. Bizleri makamınızda ağırladığınız için çok mutlu olduk. İyi ki varsınız. Eskişehir ve ülkemiz için çok değerlisiniz" dediler.

Başkan Büyükerşen de gazileri ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, "Öncelikle sizlerin hakları ödenmez. Her zaman şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanındayız. Sizler için ne yapsak azdır. Burada sizleri ağırlamaktan onur duydum, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret sonunda gaziler Başkan Büyükerşen'e yaptığı hizmetler ve gazilere olan desteği nedeniyle teşekkür plaketi verdi.

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