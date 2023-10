Gazilerden Tezkere Tepkisi: "'Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye'de Bulunması' İfadesini Kabul Etmiyoruz. Çünkü Yabancı Asker Demek, İşgal Demektir"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Irak ve Suriye’deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere halen TBMM’de bekliyor. Ancak tezkere; yabancı askerlerin de Türkiye’de bulunmasını sağlayacağı gerekçesiyle eleştiriliyor. Terör gazileri de buna tepki göstererek, “Buradan, yetkililere soruyoruz: Bizim ordumuz mu yok? Askerimiz mi eksik? Anadolu'nun her karış toprağında yurdumuzu korumak, milletimizi yüce tutmak için milyonlarca vatan evladı görev bekliyor. Çağırdınız da bir an bile tereddüt mü ettik? Çağırın koşarak yine geliriz. Yabancı askerlerin Türkiye'ye konuşlandırılması, bu egemenlik ve bağımsızlığımıza bir tehdit oluşturur. Sadece bununla da kalmaz. ‘Her Türk evladı asker doğar’ diyen milletimizin inancını da kırar. Bu nedenle, tezkereye dahil edilen yabancı askerler maddesinin çıkarılmasını talep ediyoruz. Sonuç olarak tezkerede yer alan ‘yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması’ ifadesini kabul etmiyoruz. Çünkü yabancı asker demek, işgal demektir” açıklamasını yaptı.

Haber: GÜLARA SUBAŞI / Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Irak ve Suriye'deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere halen TBMM'de bekliyor. Ancak tezkere; yabancı askerlerin de Türkiye'de bulunmasını sağlayacağı gerekçesiyle eleştiriliyor. Terör gazileri de buna tepki göstererek, "Buradan, yetkililere soruyoruz: Bizim ordumuz mu yok? Askerimiz mi eksik? Anadolu'nun her karış toprağında yurdumuzu korumak, milletimizi yüce tutmak için milyonlarca vatan evladı görev bekliyor. Çağırdınız da bir an bile tereddüt mü ettik? Çağırın koşarak yine geliriz. Yabancı askerlerin Türkiye'ye konuşlandırılması, bu egemenlik ve bağımsızlığımıza bir tehdit oluşturur. Sadece bununla da kalmaz. 'Her Türk evladı asker doğar' diyen milletimizin inancını da kırar. Bu nedenle, tezkereye dahil edilen yabancı askerler maddesinin çıkarılmasını talep ediyoruz. Sonuç olarak tezkerede yer alan 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesini kabul etmiyoruz. Çünkü yabancı asker demek, işgal demektir" açıklamasını yaptı.

TSK unsurlarının Irak ve Suriye'deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere, 5 Ekim'de TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Ancak tezkerede yer alan "Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, ...yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması" ifadelerine muhalefet partileri tepki göstermişti.

Terörle mücadele ederken yaralanan, uzuvlarını kaybeden gaziler de tezkerede yer alan 'yabancı asker' ifadesine bugün Ankara'da tepki gösterdi.

Şehit yakınları ve gazi arkadaşları adına açıklamayı okuyan İzzet Ertunç şunları söyledi:

"YABANCI ASKERLERİN ÜLKEYE DAVET EDİLMESİ BU ÜLKE İÇİN CANLARINI, KANLARINI VEREN ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRALARINI LEKELEMEKTE TÜRK ORDUSUNUN YETERSİZ OLDUĞU İMAJINI YARATMAKTADIR"

"Şehit aileleri ve gaziler olarak biz, Türkiye'nin bekası için canımızı ortaya koyduk. Bu uğurda çocuklarımız can verdiler. Gaziler olarak kolumuzu, bacağımızı, gözlerimizi ve uzuvlarımızı verdik. İstenirse kalanını da veririz. Çünkü biz bu topraklarda, bin yıldır yüreğimizi ortaya koyarak ayakta kalmış bir milletin evlatlarıyız. Bunun için diyoruz ki yurdumuza yabancı asker kabul etmeyiz. Yabancı asker demek, işgal demektir. Bu nedenle, TBMM'ye gönderilen tezkeredeki 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesinin Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığına bir tehdit oluşturduğunu ifade etmek için buradayız. Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, aynı zamanda Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda canlarını veren şehitlerimizin; Hasan Tahsinlerin, Koca Seyitlerin, Şerife Bacıların, Kara Fatmaların, Sütçü İmamların, Reşat Çiğiltepelerin; yıllardır terörle mücadele eden ve bu mücadelede şehit ve gazi olan evlatlarımızın aziz hatıralarını lekelemektedir. Yabancı askerlerin ülkeye davet edilmesi bu ülke için canlarını, kanlarını veren şehitlerimizin aziz hatıralarını lekelemekte ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ifade ettiği gibi; 'Zaferleri ve geçmişi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber uygarlık nurlarını taşıyan kahraman Türk Ordusu'nun yetersiz olduğu imajını yaratmaktadır.

"'YABANCI SİLAHLI KUVVETLERİN TÜRKİYE'DE BULUNMASI' İFADESİNİ KABUL ETMİYORUZ. ÇÜNKÜ YABANCI ASKER DEMEK, İŞGAL DEMEKTİR"

Buradan, yetkililere soruyoruz: Bizim ordumuz mu yok? Askerimiz mi eksik? Anadolu'nun her karış toprağında yurdumuzu korumak, milletimizi yüce tutmak için milyonlarca vatan evladı görev bekliyor. Çağırdınız da bir an bile tereddüt mü ettik? Çağırın koşarak yine geliriz. Türkiye, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı, her şeyin üzerindedir. Yabancı askerlerin Türkiye'ye konuşlandırılması, bu egemenlik ve bağımsızlığımıza bir tehdit oluşturur. Sadece bununla da kalmaz. 'Her Türk evladı asker doğar' diyen milletimizin inancını da kırar. Bu nedenle, tezkereye dahil edilen yabancı askerler maddesinin çıkarılmasını talep ediyoruz. Sonuç olarak tezkerede yer alan 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesini kabul etmiyoruz. Çünkü yabancı asker demek, işgal demektir."