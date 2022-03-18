Gazilerden, Başkan Besim Dutlulu'ya plaket

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar Muharip Gaziler Derneği Başkanı Suat Taryan, dernek binasında bir araya geldiği Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya her türlü desteği verdiğini, bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti. Günün anısına Dernek Başkanı Taryan, Başkan Dutlulu'ya plaket takdim etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar Muharip Gaziler Derneği Başkanı Suat Taryan, yaptığımız hizmet ve desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Bu anlamlı günde gazilerimizden böyle bir plaket aldığım için onur ve gurur duydum. Kahraman gazilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğim" dedi.

Bültenler / Güncel