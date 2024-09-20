Edirne'de Gaziler Günü Etkinlikleri: Mevlit ve Pilav Dağıtımı

Gaziler Günü'nde mevlit okundu ve pilav dağıtıldı

EDİRNE - Edirne'de, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla şehitler ve gaziler anısına Cuma namazında yapılan duanın ardından pilav dağıtıldı.

Edirne Valiliği tarafından '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla gaziler onuruna Cuma namazı sonrası vatandaşlara pilav dağıtıldı.

Edirneli gazilerde Cuma namazında bir araya gelerek vatandaşlarla sohbet etti.

Kıbrıs Gazisi İbrahim Çalış, "Barış Harekatı'na da katıldık. Bugünlere geldik çok şükür iyiyiz" dedi.

Kıbrıs Gazisi Negi Demir de, "Bu etkinlik bize çok büyük anlam kazandırdı. Türk milleti için bu çok büyük bir hamle. Kıbrıs'ı Türkiye'ye kazandırdık. Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak kazandığı büyük bir zafer oldu" dedi.

Kıbrıs Gazilerinden Kasım Bez ise, "Operasyonda yaralandım, altı ay askeri hastanede yatıp tedavi olduk. Devletin vermiş olduğu imkanlarla askeri görevimi tamamladım. Emekliye çıktım bir buçuk sene oldu. Edirne'ye döndüm. Emekli olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'miz vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Tüm gazilerimize ve hepimiz için geçerlidir. Allah'ımıza şükür vatan mücadelemizi verdik. Bundan sonra da gene mücadele vermeye devam edeceğiz. Her konuda devletimizin yanımızda bulunduğu bu işlerle ilgili. Bütün devletimizin vermiş olduğu imkanlardan da faydalanıyoruz " şeklinde konuştu.

Gazilerden Nurettin Yıldız, "Güzel bir program olduğunu ve hatırlandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Kıbrıs gazileri ve güneydoğu gazileri yapılan etkinlikte yaşadıkları mutluluğu paylaştılar.

Programa katılan şehit ve gazi yakınları dua merasiminde hüzünlü anlar yaşadı.