Zonguldak'ta Gaziler Günü Kutlandı

ZONGULDAK'ta Gaziler Günü kutlamaları kapsamında yürüyüş yapıldı. İl protokolünün de katıldığı yürüyüşte, eşleri de gazileri yalnız bırakmadı.

Kentte, Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ünvanı verilişinin 104'üncü yıl dönümünde, Gaziler Günü kutlamaları kapsamında Madenci Anıtı önünden yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Atınç Kayınova, Karadeniz Bölge Komutanlığı Merkez Komutanı Albay Mustafa Güzel, Zonguldak Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Erdoğan da katıldı. Gazilerin yürüyüşüne eşleri de katıldı. Bando takımı eşliğinde yürüyen gaziler, jandarma ve polisler, kamu görevlileri ile öğrenciler, gazi yakınları ve protokol üyeleri Valilik binasına ulaştı. Burada çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Başkanı Necmettin Çantaş konuşma yaptı.

'EN BÜYÜK HEDEFİMİZ BÜYÜK TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMEKTİR'

"Gazilik ruhu sadece geçmişin değil geleceğin de pusulasıdır" diyen Necmettin Çantaş, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında en büyük hedefimiz, terörün gölgesinden tamamen arınmış, huzur ve güvenin hakim olduğu 'Büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa etmektir. Biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletimizin her bir ferdinin duaları ile yürütülen 'Terörsüz Türkiye' ideali sadece şehitlerimizin bizlere bıraktığı kutsal emanete sahip çıkmak değil, aynı zamanda gelecek nesillerimize barış, kardeşlik ve müreffeh bir vatan armağan etmek demektir. Bugün bizler bir oldukça, omuz omuza verdikçe, terörün karanlığına asla yer bırakmayacak; ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağız" diye konuştu.