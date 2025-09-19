Gaziler Günü'nde Avcılar'da Yürüyüş Düzenlendi

Haberler

19 EYLÜL Gaziler Günü nedeniyle Avcılar'da yürüyüş gerçekleştirildi. Avcılar Kaymakamlığı'nda sona eren yürüyüş sonrasında Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Gazi Zülfü Ayaz, " Gazilik yalnız bir ünvan değil, milletimizin var oluş iradesinin sarsılmaz bir abidesidir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de 'Gazi' ünvanı verildi. Gaziler Günü'nde Avcılar'da da bir yürüyüş düzenlendi. Ormanlı Caddesi'ne bağlanan Reşit Paşa Caddesi'nde saat 09.00'da başlayan yürüyüşe Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Avcılar Şubesi üyeleri, Kaymakam Orhan Burhan, Belediye Başkanvekili Yüksel Can, Albay Yasin Canbek, muhtarlar ve öğrenciler katıldı. Avcılar Kaymakamlığı'na kadar devam eden yürüyüşte dev bir bir Türk bayrağı ile birlikte 'Kahramanlar Kardeşlik Yolunda' yazılı pankart taşındı. Kaymakamlık'taki Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüş ardından anıta çelenk konuldu. Saygı duruşununda bulunulmasını ardından törene katılanlar tarafından İstiklal Marşı okundu. Törene katılan gazilerden Zülfü Ayaz, "Gazilik yalnız bir ünvan değil, milletimizin var oluş iradesinin sarsılmaz bir abidesidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
