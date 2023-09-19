Gaziler Günü kutlanıyor

Adana Kozan ve Aladağ ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana Kozan ve Aladağ ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kozan Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sümmani Göztaş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Buradaki törenin ardından katılımcılar Kozan Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliğini ziyaret etti.

Aladağ Kaymakamı Hasan Ali Kurt, Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Fırat Kalkanı gazisi Erdem Durna, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.