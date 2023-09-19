Gaziler günü kutlanıyor

Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir tören düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Gaziler Günü kutlama törenlerinde Atatürk Anıtı'na kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin Gaziler Günü şiirlerini okumasının ardından günün anlam ve önemini gaziler adına Ali Çakır yaptı.

Çakır, gazilerin kahramanlığının gaziler günü ile tescil edildiğini ifade ederek, "Sizler büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyetinin temel taşlarısınız." dedi.

Törene; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 19. Motorlu Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Belediye Başkanı Hasan Selman Aslan, ilçedeki gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü programı kapsamında ilçede ikamet eden gazilere, Edremit Askeri Gazino Müdürlüğünde ikramlar sunuldu.

Törene katılan gaziler ile yakından ilgilenerek sohbet eden kaymakam Odabaş, gaziler gününü kutladı.