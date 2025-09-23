Gaziler, Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi

Çeşitli illerde yaşayan gaziler, Aydın'ın Didim ilçesinde buluştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı, Gaziler Engelli Spor Kulübü ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı işbirliğiyle, Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde gaziler için etkinlik düzenlendi.

Organizasyonda 70 gazi, sosyal ve çalışma hayatlarının iyileştirilmesine yönelik eğitim ve konferans programlarına katıldı. Ayrıca gazilerin dayanışmasını artırmaya ve moral motivasyonunu güçlendirmeye yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

Yetkililer, gazilerin hem toplumsal yaşamda hem de iş hayatında daha güçlü bir şekilde var olabilmeleri için benzer organizasyonların önemini ifade etti.