GAZİLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI,
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Muharip Gaziler Derneği'ne girip televizyon ve bilgisayarı çaldıktan sonra gözaltına alınan G.E., emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürülüp sağlık kontrolünde geçirildi.
Muharip Gaziler Derneği'ne girip televizyon ve bilgisayarı çaldıktan sonra gözaltına alınan G.E., emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürülüp sağlık kontrolünde geçirildi. Hastane çıkışında gazetecilerin, Gaziler derneğini neden soydunuz sorusuna G.E., Alkol aldım, hatırlamıyorum, hayat pahalılığından yaptım karşılığını verdi. Adliyeye sevk edilen G.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel