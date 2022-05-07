GAZİLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI, - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI,

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Muharip Gaziler Derneği'ne girip televizyon ve bilgisayarı çaldıktan sonra gözaltına alınan G.E., emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürülüp sağlık kontrolünde geçirildi.

Muharip Gaziler Derneği'ne girip televizyon ve bilgisayarı çaldıktan sonra gözaltına alınan G.E., emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürülüp sağlık kontrolünde geçirildi. Hastane çıkışında gazetecilerin, Gaziler derneğini neden soydunuz sorusuna G.E., Alkol aldım, hatırlamıyorum, hayat pahalılığından yaptım karşılığını verdi. Adliyeye sevk edilen G.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title