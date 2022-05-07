Gaziler Derneği'ndeki hırsızlığın şüphelisi yakalandı

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de, Muharip Gaziler Derneği'nden hırsızlık yapan G.E. (43), karıştığı başka bir olayda yakalandı. Dernekten çalınan eşyalar ise gazilere teslim edildi.

Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'ndeki Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'ne 2 gün önce binanın arka penceresinden giren şüpheli veya şüpheliler, güvenlik kamerası kablolarını kesip kamerayı kırdıktan sonra bilgisayar, televizyon ve içinde önemli evrakın olduğu kasayı çaldı. Gaziler, dernekte yaklaşık 2 ay arayla 2'nci kez yaşanan hırsızlık nedeniyle üzüldüklerini ifade etti.

Şüpheli G.E.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.