Gaziemirli Kadınlar Engel Tanımıyor!

Jale Erol: "Biz kadınlar istersek yaparız!"

Down sendromlu üç çocuğunu büyük bir özveriyle yetiştiren, kurduğu dernekle down sendromlu çocuğu olan ailelere destek olan Jale Erol, kadınlara "Hayatta baş edilemez hiçbir şey yok. Ben yapacağım dediğinizde, buna inandığınızda her şeyi yaparsınız. Yeter ki kadınlar sokağa çıksın, hayatta daha fazla rol alsın" çağrısı yapıyor.

İlk çocuğu down sendromlu olarak dünyaya gelen Jale Erol, doktorunun "Hemen hamile kalmalısın" tavsiyesine uyarak ikinci çocuğuna hamile kalıyor. Ancak ikinci çocuğu da, üçüncü çocuğu da aynı hastalıkla dünyaya geliyor. Yaşamını çocuklarına adayan Erol, büyük zorluklarla karşılaşsa da çocuklarının eğitim görmesini, sporla sanatla uğraşmalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlıyor. Çocuklarının iş hayatında yer almalarına destek olan fedakâr anne, çocuklarının spor ve sanatta da başarılara imza atmalarının yolunu açıyor.

Üç çocuğunu hayatın her alanında söz sahibi yapan Jale Erol, kendisiyle aynı kaderi paylaşan ailelere destek olmak için Zihinsel Engellileri Topluma Kazandırma Derneği'ni kuruyor. Dernekte yürüttüğü faaliyetlerle ailelerin zorlukları aşmalarına ve çocuklarının hayata katılmalarına yardımcı oluyor.

"Onlar birer melek"

40 yıldır down sendromlu üç çocuğuyla hayatı paylaşan Jale Erol, "İlk çocuğum doğduğunda down sendromlu dediklerinde şok olmuştum. Fakat sonra öğrendim ki onlar saygı ve sevgiye ihtiyacı olan birer melek. Down sendromlu bir melek almıştım kucağıma, meleğin annesi olmuştum. Hayatımda ayrı bir döneme geçmiş oldum. Doktorum hemen tekrar hamile kalmam gerektiğini söylemişti. 3,5 yıl sonra kızımız oldu, Elif'imiz geldi. O da down sendromluydu. 4 yıl sonra ise doktorumun 'olamaz, her önlemi almıştık. Bu bir mucize' dediği küçük oğlum dünyaya geldi. Çocuklarım, benim hayattaki en büyük sınavımdı. Ben 60 yaşındayım. 20 yaşındayken ilk çocuğumu kucağıma aldım. 40 senedir sabırla çocuklarım için emek veriyorum. Ben çocuklarımı topluma kazandırdım ve onlar çok güzel bir birey oldular" diye konuştu.

"Misyonumu yerine getirdim"

"Down sendromlu bu çocukları eve kapatmak çok büyük bir yanlış. Onlar, sevgi ve eğitimle topluma kazandırılır. Sevginin yapamayacağı bir şey yok" diyen Jale Erol, 20 yıl önce kurduğu Zihinsel Engellileri Topluma Kazandırma Derneği çatısı altında kendisiyle aynı kaderi paylaşan ailelere destek oluyor.

Jale Erol, "Çocuklarım büyüdükten sonra baktım ki bizimle aynı durumda olan aileler çok çaresiz, çok bilgisiz. O bir tane çocukla hepsinin hayatları bitmiş. Onlara destek olmak için dernek kurdum. Zihinsel Engellileri Topluma Kazandırma Derneği sayesinde, engelli çocuğu olan anneleri sokağa çıkardım. Ah vah etmenin anlamı yok, şükür edip elimizden ne geliyor, ona bakacağız. Çocuklarımızı eğitmek için, onları sosyal hayata kazandırmak için neler yapabiliriz, ona bakacağız. Dernek çatısı altında kermesler düzenleyerek ailelerimize gelir sağlıyoruz. Bu sayede bir araya gelen aileler, sorunlarını bir birleriyle paylaşıyor, birbirlerinden güç alıyorlar. Dernek sayesinde engelli çocuklarımızı işe yerleştirdik, ailelerimize gelir sağladık. Dünyada herkesin bir misyonu var. Misyonumu yerine getirdiğim için çok mutluyum" dedi.

Kadınlara belediye desteği

Gaziemir Belediyesi'nin Sevgi Yolu'nda tahsis ettiği alanda kadınlarla birlikte ürettikleri el emeği ürünleri satarak gelir elde etiklerinin altını çizen Jale Erol şöyle konuştu:

"Belediyenin tahsis ettiği bu alanda ürettiğini satan; kocası kalp hastası olan, üniversiteyi bitirmiş işsiz çocuğu, işsiz kocası olan kadınlar var. Hayat, çok zor. Madem belediye bize böyle bir imkân vermiş, evde oturmanın bir anlamı yok. Kadınlar gelip burada çalışacak, hem sıkıntısını unutacak hem de gelir elde edecek. Ben kadınları sokağa çıkarmak için çok uğraştım ve çıkardım. Hayatta baş edilemez hiçbir şey yok. Ben yapacağım dediğinizde, buna inandığınızda her şeyi yaparsınız. Yeter ki kadınlar sokağa çıksın, hayatta daha fazla rol alsın. Biz kadınlar istersek yaparız!"

