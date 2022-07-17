Gaziemir Sarnıç Yangını Kontrol Altına Alındı
ANKA - Güncel
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İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın 2,5 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.
İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın 2,5 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.
Gaziemir'in Sarnıç mahallesindeki orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 17 arazözle müdahale edildi. Yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonrası alevler kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı trafiğe kapatılan Torbalı- İzmir yolu yakınındaki Kısıkköy yolu da trafiğe açıldı.
ANKA / Güncel