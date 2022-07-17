Gaziemir Sarnıç'ta Orman Yangını - Haberler

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Gaziemir Sarnıç'ta Orman Yangını

ANKA - Güncel
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İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 2 uçak ve 17 arazöz ile müdahale ediliyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 2 uçak ve 17 arazöz ile müdahale ediliyor.

Yangın, bugün saat 16: 30 sıralarında Gaziemir'in Sarnıç mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 17 arazözli alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Yangının Torbalı-İzmir yoluna yakın olması nedeniyle Kısıkköy mevkiinde yolun iki yönde trafiğe kapatıldığı belirtildi.

ANKA / Güncel

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