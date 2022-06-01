Gaziemir'in çocuk meclisinde okul sorunu ele alındı - Haberler

Çocukların, kentin yönetimine katılarak sorunlarını, ihtiyaçlarını ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin ilk meclis toplantısı yapıldı. Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Özgü Özgür, başkan yardımcıları Hakan Çınar ile İrem Su Yiğit yönetiminde gerçekleşen meclise çocuk meclisinin üyelerinin yanı sıra Belediye Başkanı Halil Arda, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Toplantıda çocuklar belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle tanıştı. Çocuklara, belediyenin görev ve sorumlulukları hakkında da detaylı bilgi verildi.

İlk toplantıda çocuklar, ilçeye ilişkin düşüncelerini dile getirdi. İlçede gördükleri eksikleri dile getiren çocuk meclis üyeleri, okul sorununa dikkat çekti. Meclis üyeleri, okul sayısının yetersiz olduğunu, mevcut okulların ise çok eski olduğunu dile getirdi. Çocuk meclis üyeleri ilçedeki parkların yenilenmesi konusunda da görüş belirtti.

Çocukları makam odasında ağırlayan Belediye Başkanı Halil Arda, "Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin kurucu meclis üyeleri olarak hepiniz tarihe geçtiniz. Bu mecliste görev aldığınız için hepinizi kutluyorum. Hepinizin okuldayken, sokaktayken Gaziemir'in sorunlarını ve sizin talepleriniz neler bunları düşünmeniz gerekiyor. İlçemize sahip çıkmanız gerekiyor. O yüzden üstlendiğiniz bu görev çok önemli. İlçemizdeki yaşam kalitesini nasıl daha da yükseltiriz hep birlikte bunu düşünmeliyiz. Yerel ve genel yönetimlerin yetki ve sorumluluk alanlarını iyi bilmeniz gerekiyor. El ele, güç birliğiyle Gaziemir'in sorunlarını çözebilir, çok güzel işlere imza atabiliriz" diye konuştu.

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