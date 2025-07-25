Gaziemir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını, 5 saat süren yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı görev aldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını 5 saat süren mücadelenin ardından, saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 10 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 4 dozerin görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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