Haberler

Gaziemir'deki Mobilya Fabrikasında Yangın: Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının, bahçedeki karton kutuların tutuşması sonucu çıktığı belirtildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sarnıç bölgesindeki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın çıktığı sırada fabrikanın çalışmadığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri, yangının yandaki fabrikalar ve Sarnıç Polis Merkezi'ne sıçramaması için güvenlik önlemleri aldı.

Yangın esnasında zaman zaman fabrikanın içinden patlama sesleri duyuldu.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangının bahçedeki karton kutuların belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu çıktığı ve fabrikaya sıçradığı, durumu güvenlik görevlisinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği öğrenildi.

Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz ve Belediye Başkanı Ünal Işık, yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
3 kadın yarı çıplak arabada dans etti, gören şaştı kaldı

3 kadın yarı çıplak arabada dans etti, gören şaştı kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı

Kız yurdunda kalan öğrenci, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.