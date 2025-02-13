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Gaziemir'de Yaya Kazası: 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Gaziemir'de Yaya Kazası: 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin çarptığı 60 yaşındaki Seyit Akkaş hayatını kaybetti. Kazada sürücü S.U. gözaltına alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

S.U'nun (45) kullandığı 35 ATY 520 plakalı otomobil, Akçay Caddesi'ndeki alt geçit yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Seyit Akkaş'a (60) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Akkaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü S.U. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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