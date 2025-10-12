Gaziemir'de Motosiklet Kazasında 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki Ayhan Öztoprak ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ayhan Öztoprak (15) yaşamını yitirdi.

Kaza saat 14.30 sıralarında Zafer Mahallesi Evka-7 mevkisinde meydana geldi. S.U. (54) yönetimindeki 34 YK 6142 plakalı otomobil, Ayhan Öztoprak'ın kullandığı 35 CKD 317 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ayhan Öztoprak devrilen motosikletten yola savruldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztoprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.U. polis ekiplerince gözaltına alındı. Ayhan Öztoprak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
