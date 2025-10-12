Haberler

Gaziemir'de Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.U.'nun işlemleri sürüyor.

Alınan bilgiye göre, S.U. (54) idaresindeki 34 YK 6142 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Evka-7 mevkisinde Ayhan Öztoprak'ın kullandığı 35 CKD 317 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Öztoprak, kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.U. ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
