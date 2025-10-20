Gaziemir'de Bebek Krizi: Cami Avlusuna Bırakıldı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, cami avlusuna bırakılan erkek bebek hastaneye kaldırıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, bebeği cami avlusundaki bankın üzerine bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Bebek yoğun bakımda tedavi altına alındı, polis kadının yakalanması için çalışmalara başladı.
Alınan bilgiye göre, Beyazevler Merkez Camisi'ne gelen, henüz kimliği belirlenemeyen kapüşonlu bir kadın, kucağındaki bebeği bankın üzerine bırakıp bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Erkek bebek, sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.
Bebeğin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.
Polis, bebeği bırakan kadının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel