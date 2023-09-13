Gaziemir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

Gaziemir Belediyesi, Nisan 2019'dan Ağustos 2023'e kadar 21 bin 789 ton asfalt kullanarak yaklaşık 130 bin metrekare alanı asfaltladı. Belediye, 125 bin metrekare alana da kilit parke taşı döşedi. Yol bakım ve onarım çalışmalarıyla ilçeye modern bir görünüm kazandırılıyor.

Yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziemir Belediyesi, Nisan 2019'dan Ağustos 2023'e kadar 21 bin 789 ton asfalt kullanarak yaklaşık 130 bin metrekare alanı asfaltladı. Belediye, 125 bin metrekare alana da kilit parke taşı döşedi.

Gaziemir Belediyesi, ilçeye modern görünüm kazandırmak ve yurttaşların yaşam standartlarını artırmak için 16 mahallede yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ihtiyaç duyulan her mahallesinde asfalt yama, asfalt serim, kilit parke döşeme işlemleri yapıyor. Bozulan, ekonomik ömrünü tamamlayan yol kaplamalarını söken ekipler, zemin güçlendirmesinin ardından sıcak asfalt serimi veya kilit parke kaplaması yapıyor. Mevcut yolları onaran ekipler, imar planları doğrultusunda yeni açılan cadde ve sokakların da asfaltlamasını yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2019 yılının nisan ayından Ağustos 2023'e kadar geçen sürede 21 bin 789 ton asfalt kullanılarak 130 bin metrekare alanda asfalt serimi yapıldı. Yol ve kaldırım onarım çalışmaları kapsamında, 125 bin metrekare alana kilit parke döşendi. Yenilenen yollar, yayalar ve taşıtlar için daha güvenli hale geldi.

SARNIÇ'IN YILLAR ÖNCE YAPILAN YOLLARI YENİLENDİ

Sarnıç bölgesine yoğunluk verilen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 20 yıl önce yapılan Vatan Caddesi, Bayrak Caddesi, Plevne Caddesi ile 1104, 1099, 1179, 1032, 1147 sokakların eskiyen yol kaplamaları ve kaldırımları yenilendi. İmar planlarında yer alan 1182 ve 1183 sokağın kilit parke kaplaması ve kaldırımları yapılarak kullanıma açıldı. Sarnıç bölgesindeki Rahmi Özçoban Caddesi ile İstiklal Caddesi ve 1018 sokak ile Zafer Mahallesi Evka-7 yolu asfaltları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

İlçenin merkezinde sürdürülen çalışmalar kapsamında ise 2022 yılında Yeşil mahalle; 50, 52, 54 sokak, Cengizhan Caddesi, Gazi Mahallesi; Millet Caddesi, Atıfbey Mahallesi 11/3 sokakların yol kaplamaları yenilendi. 2023 yılında ise Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, 25 sokak, 26 sokak, 34 sokak ve 31 sokak sıcak asfaltla kaplandı. Sevgi mahallesi 907 Sokak, Irmak Mahallesi 29/1 sokakta asfalt ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Gaziemir'in 16 mahallesinin sokaklarında yol yenileme ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerinin altını çizen Belediye Başkanı Halil Arda, eskiyen yolların kaplamalarını tamamen yenilediklerini ve imar planlarında yer alan yolları açtıklarını söyledi. Başkan Arda, "Çalışmalarımız kapsamında birçok cadde ve sokağımızın eskiyen yol kaplamalarını tamamen yeniledik. Göreve geldiğimiz günden bu yana 130 bin metrekare alanı asfaltladık, 125 bin metrekare alana da kilit parke döşedik. İhtiyaç duyulan noktalarda yol yenileme çalışmalarını sürdürerek, yurttaşlarımızın bu yöndeki taleplerini çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.