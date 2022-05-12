Gaziden Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a tepki

BİTLİS (AA) - Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, "Adil, demokratik ve üretime dayalı sistem istiyoruz." dedi.

Bingöl'de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, gazetecilere, Bitlis'te partisinin kongresine gitmek üzereyken Bingöl'e sürpriz ziyarette bulunduğunu söyledi.

Ziyaretlerinde projelerini anlatmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Özellikle Dev Çiftçi Projesini anlatıyoruz. Eğitimle ilgili 3 Y Projemiz var. Yurt, yemek ve yolu, öğrencilere parasız karşılama. O projemiz var, onu anlatmaya çalışıyoruz. Dijitalleşmeyle ilgili projelerimizi anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yenilik Partisi olarak Türkiye'de yeni yüzlerin çıkması gerektiğini düşündüklerini ifade eden Yılmaz, adil, demokratik ve üretime dayalı bir sistem istediklerini dile getirdi.

Gaziden Yılmaz'a tepki

Bu arada, Genç Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet eden Öztürk Yılmaz'ın "Bu dönemin en büyük sorunu, milleti korkutmaları, tehdit etmeleri, hak, hukuk isteyen kişileri terörist ilan etmeleridir. En büyük sorun budur. Hak istiyorsun, hukukunu, adaletini istiyorsun, geçim istiyorsun, terörist ilan ediliyorsun. Bundan daha büyük bir sorun olmaz. Bu da ne demektir, ülkede tek adam diktatörlüğü tesis edilmiştir. Hiç kimse çıkıp ben diktatörüm demez. Balkon konuşması yapmaz ama sistem budur. Her şey onun elinde." sözlerine gazi İdris Tuğunmuş tepki gösterdi.

Tuğunmuş, "Başkan, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na sen 'diktatör' diyemezsin, sen 'diktatör' diyorsun ama burada konuşma yapıyorsun. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'diktatör' diyemezsin. Ben oy verdim. Siz fikirlerinizi beyan ettiniz bize. Biz size saygılıyız. İlimize hoş geldiniz dedik mi? Dedik. Yanlış yapıyorsunuz. Burası Bingöl, Zazaların memleketi." diyerek tepkisini dile getirdi.