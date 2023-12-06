Gaziantepli Müzisyen Onur Kahvecioğlu, Müzikist Derneği ile Deprem Bölgesindeki Gençlere Umut Oluyor

Gaziantepli bir halk ozanının torunu olan Onur Kahvecioğlu, kurduğu Müzikist Derneği ile deprem bölgesindeki müzisyen gençlere umut oluyor. Kahvecioğlu, dezavantajlı kesimlere müziği ulaştırmak için çıktığı yolculuğu anlattı ve köy okullarında sanat eğitimini artırmak için özel çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Gaziantepli bir halk ozanının torunu olarak sanatın içine doğan müzisyen Onur Kahvecioğlu, kurduğu Müzikist Derneği ile deprem bölgesindeki müzisyen gençlere umut oluyor.

Saz yapmayı ve saz çalmayı kendi başına öğrenen, şiirlerini besteleyerek seslendiren merhum halk ozanı Yusuf Karataş'ın torunu Onur Kahvecioğlu, müziğe duyduğu ilgi üzerine güzel sanatlar lisesine gitti. Sonrasında üniversitede müzik öğretmenliği bölümünü bitiren Kahvecioğlu, kendi müzik tarzını icra eden bağımsız bir sanatçı olarak yoluna devam etti.

Müziğe herkesin, özellikle köy okullarındaki çocukların erişmesi ve en az bir enstrümanla tanışması için 2017'de Müzikist Derneğini kuran Kahvecioğlu, 33 yaşında genç bir müzisyen olarak dezavantajlı kesimlere müziği ulaştırmak için çıktığı yolculuğu AA muhabirine anlattı.

Kahvecioğlu, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun her kesimini müzik ortak paydasında buluşturduklarını belirterek, "Hem öğrencilere hem öğretmenlere hem de genç bağımsız sanatçılara destek oluyoruz. Müzik eğitiminde bir ekosisteme ihtiyaç var. Bu nedenle kurduğumuz dernekte farklı mesleklerden insanlar var. Herkesin müzik yapabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

"Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta 600 öğrenciyle buluşacağız"

Onur Kahvecioğlu, köy okullarında sanat eğitimini artırmak için özel çalışma yaptıklarının altını çizerek, hayatında hiç enstrümana dokunmamış, konsere gitmemiş çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlere gittiklerini aktaran Kahvecioğlu, şöyle konuştu:

"Depremden sonra 'Biz ne yapabiliriz?' diye sorduğumuzda en iyi bildiğimiz şey müzikti. Enstrümanı enkaz altında kalan müzik bölümü öğrencilerine yönelik çalışma başlattık ve 75 öğrenciye enstrüman sağladık. Sadece bir alet sağlamakla kalmayalım aynı zamanda bu öğrenciler hayatlarına da devam etsinler, müziğe dair motivasyonlarını yeniden sağlasınlar diye her biriyle mentör eşliğinde müzik atölyeleri yapıyoruz. Kariyerlerini kaldıkları yerden devam ettirmeye çalışıyoruz."

Kahvecioğlu, deprem bölgesindeki çalışmalarına devam edeceklerini, bu ay içerisinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yaklaşık 600 öğrenciyle buluşacaklarını anlattı.

"Çadırlarımızda çocuklara ve gençlere müzik yaptık"

İzmir depreminden sonra da 300 öğrenciyle bir hafta boyunca psikososyal destek amaçlı etkinlikler yaptıklarını dile getiren Kahvecioğlu, "Son depremde o yüzden daha tecrübeliydik. Önce ekibimize, depremzede gençlerle doğru iletişim kurmaları için eğitim verdik. Çadırlarımızda çocuklara ve gençlere müzik yaptık. Bu gençlere bir müzik aleti kazandırmak için sosyal medyadan çağrılar yaptık. Bağışçılardan ve sponsorlarımızdan birçok müzik aleti geldi." diye konuştu.

Deprem bölgesinde dinlemekte güçlük çektikleri hikayelerle karşılaştıklarına vurgu yapan Kahvecioğlu, "Ailesini kaybetmiş ama enstrümanına sarılarak hayata devam eden öğrencilerimiz oldu. Bu öğrencilerin yeniden hayata başlamaları, yeniden bir müzisyen, bir sanatçı olmak için yola devam etmelerini görmek çok anlamlı." dedi.

"234 müzik öğretmenine eğitim verdik"

Onur Kahvecioğlu, müziğin toplumun her kesimine ulaşmasında müzik öğretmenlerine verilen eğitimin büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Müzik eğitimini güçlendirmek istiyorsak, müzik öğretmenlerinin mesleki motivasyonlarını artırmak çok önemli. Öğretmenlere yeni trendleri, yöntemleri vermek lazım. Bunun için müzik öğretmeni geliştirme programımız var. Bugüne kadar 234 müzik öğretmenine eğitim verdik." ifadesini kullandı.