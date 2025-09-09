Gaziantepli kadınlar hem meslek öğreniyor hem de kültürel mirası korumaya çalışıyor

Gaziantep'te kadınlar, sedef işlemeciliği sanatını öğrenerek hem meslek öğreniyor hem de kültürel mirasın korunmasını sağlıyor.

Şehitkamil Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yapılan açıklamaya göre, kaymakamlığa bağlı Çıksorut Aile Destek Merkezi'ne (ADEM) gelen kadınlar burada sedef işlemeciliğini öğreniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADEM Koordinatörü Psikolog Seda Atçı, 2020'de hizmete başlayan merkezde geleneksel ve unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olan sedef işlemeciliğini yaşatmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Merkezde hedeflerinin sedefçilik mesleğini yaşatırken kadınların para kazanmasını da sağlamak olduğunu aktaran Atçı, şunları kaydetti:

"Şehitkamil Sosyal Yardımlaşma Vakfının desteğiyle atölye kuruldu ve atölyeye makineler yerleştirildi. Daha sonra bu işe gönül veren usta öğretici Dilek Selçuk'u bulduk. İlk başlarda sedef kursuna ilgi azdı. Bir satranç takımı siparişi alarak kadınların para kazanmaya başlamasıyla sayımız arttı. Kadınlar bu mesleği bir terapi gibi görüyor ve yaşadıkları zorlukları unutarak dinlenme alanı buluyor."

Atçı, ürün üretilmeye başlaması ve sosyal medyadan tanıtımların yapılmasıyla siparişlerin arttığını, özellikle isimli hediyelik eşyaların ve tavla takımlarının çok beğenildiğini belirterek, merkezin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Usta Öğretici Dilek Selçuk, mesleğini severek yaptığını ve daha çok kadının bu sanata yönelmesini umduğunu belirtti.

Kursiyerlerden Seda Yazgın ise sedef işlemeciliğinin her aşamasını öğrendiğini ifade etti.

Kursiyerlerden Rahime Karakuş da yaptığı işin zorluğuna rağmen ortaya çıkan sanat eserlerinin kendisi için çok değerli olduğunu kaydetti.