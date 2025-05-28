Gaziantepli Baklavacılar Kurban Bayramı İçin Yoğun Mesaiye Başladı

Gaziantepli Baklavacılar Kurban Bayramı İçin Yoğun Mesaiye Başladı
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Gaziantepli baklavacılar, Kurban Bayramı öncesinde artan siparişleri yetiştirmek amacıyla yoğun bir çalışma sürecine girdi. Antep baklavası, bayramda tatlı ihtiyacını karşılayacak.

Gaziantepli baklavacılar, Kurban Bayramı öncesinde katlanan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesaiye başladı.

Avrupa Birliği'nce tescil edilen, Türk mutfağının ilk ürünü "Antep baklavası", bayramda ağızları tatlandırmaya devam edecek.

Gaziantepli ustalar, Kurban Bayramı öncesi artan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapmaya başladı.

Baklava üreticisi Ömer Faruk Çiftçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bayrama sayılı günler kala talepleri yetiştirmek için yoğun mesaiye başladıklarını söyledi.

Mesainin ve üretimin iki katına çıktığını belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Meşakkatli ama tatlı bir yoğunluk var. Bu tatlı yoğunluğun sonunda tezgahlara koyduğumuz baklavaları dünyanın dört bir tarafına gönderiyoruz. Gaziantep'te günlük üretim normal zamanlarda 30 ton. Bayram yoğunluğunun başlamasıyla iki katına yani 60 tona çıkıyor. Arife gününde ise 70-80 tonları buluyor. Üretilen baklavanın üçte ikisi yurt içi ve yurt dışı, geriye kalanını Gaziantepliler ve kente gelen turistlerin tüketimi oluşturuyor."

Bayrama 2 gün kala bazen satışlarını kapatabildiklerini anlatan Çiftçi, "Çünkü coğrafi tescilli baklavamız insan gücüyle, makine değmeden, geleneksel usullerle yapıldığı için ve en lezzetli haliyle yapmak zorunda olduğumuz için bazen talebe tam karşılık veremeyebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Çiftçi, "Bayramda kurban kesildikten sonra insanın şekeri düşer, o şekere karşılık baklavayla ağızları tatlandırıyoruz." dedi.

Baklava ustası Fahri Kaplan da bayrama yakın tatlı telaşın başladığını, yoğun mesai yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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