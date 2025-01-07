Gaziantepli Baklavacılar, 2024 Yılının Karelerine Oy Verdi

Gaziantepli baklavacılar, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

Gaziantepli baklavacılar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Baklava ustası Reşit Solak, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde oyunu Adsız Günebakan'ın "Armut Piş" fotoğrafından yana kullandı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "ilk uçuş" fotoğrafına oy veren Solak, "Günlük hayat" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Ofis ortamı" adlı fotoğrafına "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı fotoğrafına oy verdi.

Baklava ustası Yusuf Delen ise "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut Piş" adlı fotoğrafa, "Haber" kategorisinde Tayfun Çoşkun'un "Uzay Yolculuğu", "Günlük hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor" kategorisinde de Halil Sağırkaya'nın "Abluka" adlı fotoğrafını oyladı.

Baklava ustası Mehmet Erdem de "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Himanshu Sharma'nın "Güneşi yutan deve", "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek", "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter"in "Gol sevinci" adlı fotoğrafı seçti.

Baklava ustası Emre Koçak ise "Günlük hayat" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Yaprak yolu", "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Gergedan ve bakıcısı", "Haber" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" adlı fotoğrafa oy verdi.