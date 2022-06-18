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YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi binasına gelen öğrenciler Öğrencilerin kontrollerin ardından binaya girmesi Ailelerin dışarıda beklemesi AĞRI - Ağrı'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi binasına gelen öğrenciler

Öğrencilerin kontrollerin ardından binaya girmesi

Ailelerin dışarıda beklemesi

AĞRI - Ağrı'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Öğrenciler İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara alındı. Aileler de okul bahçesinin dışında bekleyiş sınava giren çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

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