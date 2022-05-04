Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler

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Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ŞANLIURFA (AA) - Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Gaziantep ile kuzey kesimleri ağırlıklı olmak üzere, Şanlıurfa'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Meteoroloji, Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel, Haberler

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