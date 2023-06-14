Üye Girişi
Haberi Paylaş
Gaziantep ve Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Gaziantep ve Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Güncel Haberler

Gaziantep ve Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 1 tabanca, 1 tüfek, 120 fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Fuhuş yapılan 4 işletmeye 271 bin 500 lira ceza uygulandı.

-GAZİANTEP merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yer temin edip, kadınlara fuhuş yaptıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gaziantep ile Mersin'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 1 tabanca, 1 tüfek, 120 fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarından tutuklandı. 8'i adli kontrol olmak üzere 11'i de serbest bırakıldı.Öte yandan fuhuş yapıldığı belirlenen 4 işletmeye 271 bin 500 lira ceza uygulandı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 330 kişiye de 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' kapsamında kişi başı 3 bin 184 lira ceza kesildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title